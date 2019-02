Saint-Vincent-de-Tyrosse : ce point noir de la circulation dans les Landes

Journée spéciale mobilité ce jeudi sur France Bleu Gascogne. On vous parle de vos déplacements du quotidien et des difficultés que vous rencontrez. Dans les Landes, pour circuler, il y a un point noir : La RD810 sur la Côte Sud et plus précisément la traversée de Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse, France

Déjà compliqué aujourd'hui, encore pire demain

Le département a d'ailleurs commencé une étude sur ce sujet, présentée en novembre dernier aux élus en commission, mais que le département refuse de rendre publique, expliquant qu'il s'agit seulement d'un document de travail. France Bleu Gascogne vous en révélait le contenu en décembre dernier. Cette étude faisait une projection à 2030 de la circulation sur la Côte Sud des Landes et le constat était simple : si c'est déjà saturé aujourd'hui, ce sera pire demain.

Certains habitants de Tyrosse déjà excédés

La RD810 qui traverse Tyrosse, coincée entre l'autoroute A63 et la voie ferrée, accueille de très nombreux véhicules sur cet axe entre Dax et Bayonne. Certains évoquent jusqu'à 20.000 véhicules par jour et un nombre très important de camions. Pourquoi ? Parce que la dynamique démographique du secteur est très importante, parce que des zones d'activités ont été installées, sans équipement routier nouveau. Sans parler de l'activité estivale liée au tourisme.

C'est le bazar" — Guy, un habitant de Tyrosse

Guy habite Tyrosse, dans un quartier pavillonnaire : "C'est le bazar, la traversée de Tyrosse, s'emporte-t-il. C'est carrément la grande circulation à l'intérieur de la ville. Il n'y a rien qui est fait pour que cela puisse se dégorger."

Un nouvel échangeur sur l'A63 ?

Interview du Maire de Saint-Vincent de Tyrosse, Pascal Briffaud. Copier

Le maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse, Pascal Briffaud, est bien conscient du problème. La circulation et les solutions pour tenter de fluidifier les choses faisaient même partie des promesses de campagne de la majorité municipale. Sur son bureau, le maire à un dossier : celui d'un projet de nouvel échangeur autoroutier sur l'A63 au niveau de Tyrosse. La solution visiblement la plus simple pour enlever un certain nombre de voitures. L'étude du département en évoque d'autres, comme une route rétro-littorale dont on parle depuis des années. Mais cette solution poserait beaucoup de questions en terme de législation environnementale.

Selon le maire, Pascal Briffaud, créer un nouvel échangeur à Tyrosse à partir de l'aire de repos de Saubion sur l'A63, ce serait beaucoup plus réalisable et rapidement. Le projet du maire serait déjà parvenu au ministère des transports. Toujours selon le maire de Tyrosse, le président du département des Landes aurait également accepté de budgétiser en 2019 les premières études de faisabilité du projet. Ce qu'on ne confirme pas au département, le budget n'a pas encore été voté. En attendant, avec les travaux d'élargissement de l'A63, le problème des camions s'est encore accentué dans Tyrosse.