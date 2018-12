Saint-Vincent de Tyrosse : "Si rien n'est envisagé, on est mort" dit le maire à propos de la circulation

Saint-Vincent-de-Tyrosse, France

Ce n'est pas nouveau et ce sera encore pire demain. Circuler sur la Côte Sud du département, ne serait-ce qu'entre Saint-Geours-de-Maremne et Labenne, entre les camions et les voitures, surtout en période estivale, cela peut être très compliqué, surtout au niveau de Tyrosse qui fait figure de goulot d'étranglement. Le département a réalisé une étude sur le sujet qui a été présenté le 23 novembre dernier en commission. Cette étude fait une prévision du trafic en 2030 sur le réseau secondaire et elle est claire. Si c'est déjà saturé aujourd'hui, ce sera bien pire, bien plus saturé, en 2030.

Le point noir Saint-Vincent-de-Tyrosse

Pas besoin de se projeter en 2030 pour se rendre compte à Saint-Vincent-de-Tyrosse que la circulation est compliquée. Les habitants le vivent tous les jours : "Et l'été c'est pire, réagit un retraité devant une agence immobilière sur l'avenue principale, il faudrait qu'ils fassent une déviation pour les poids lourds." Une dame croisé quelques mètres plus loin renchérie : "En ville, ces gros camions, ce n'est pas très bien."

Je pense que dans trois ou quatre ans on ne circulera plus."

En effet, la circulation des poids lourds est impressionnante, quant aux voitures, certains comme le fleuriste, aimeraient bien qu'elle continue de passer : "Le jour où ils arrêtent le trafic, ce sera une ville morte." Et les camions ? " Il faut bien qu'ils passent quelque part", répond le commerçant.

Tout le problème est là, il n'y a pas d'alternative pour passer ailleurs. Et avec la démographie qui explose sur la côte et les grands projets en cours, pour le maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse, Pascal Briffaud, dans quelques années, un point de non retour sera atteint : "On va vers une saturation de la circulation automobile très rapidement. Le Conseil Départemental l'évalue à 2030, pour nous ici on est déjà saturé, je pense que dans trois ou quatre ans on ne circulera plus", prévient le premier magistrat. "Faire un golf comme le département à l'intention de le faire à Tosse avec 400 ou 500 logements, accueillir les Jeux Olympique pour le surf en 2024, honnêtement, je ne vois pas comment on va pouvoir circuler ici. Si rien n'est envisager, ici, on est mort."

L'étude réalisée par le département évoque des solutions sur lesquels le maire travaille déjà. Il a même un schéma prêt sur le papier. Pour lui le mieux, ce serait un nouvel échangeur sur l'A63 au niveau de Tyrosse, sur l'aire de repos de Saubion.

Les solutions envisagées par l'étude

Cette étude présentée en commission par le Conseil Départemental, en plus de présenter les projections de circulation sur le réseau secondaire en 2030, envisage quatre solutions. C'est en tout cas ce qu'explique l'opposition politique du département puisque nous n'avons pas eu la possibilité d’accéder officiellement à l'étude puisque le département nous l'a refusé expliquant que c'était un document de travail en cours, non public. Nous avons seulement pu consulter quelques fuites. Il y a donc quatre solutions envisagées pour désengorger les routes : 1/ Racheter l'autoroute et la rendre gratuite entre Saint-Geours-de-Maremne et Bayonne Nord. N'y pensez pas, c'est hors de prix. 2/ Création d'une nouvelle route entre l'autoroute et le littoral, vieux serpent de mer. Cette solution, dite rétrolittoral, mais avec les règles environnementales désormais, la faisabilité parait très peu probable. 3 / Utilisation des petites routes qui longent l'autoroute, la solution ne serait pas très efficace. 4/ Créer un nouvelle échangeur sur l'A63 à Saint-Vincent-de-Tyrosse, c'est ce projet que la mairie est en train d'écrire afin de le présenter au ministère des transports. Ce ne serait pas la solution miracle selon l'étude, mais cela désengorgerait la traversée de Tyrosse.