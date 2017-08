Sainte-Maure-De-Touraine : l'aire d'autoroute prend des allures de cirque tout l'été

Chaque vendredi et samedi durant ces vacances, Vinci propose une activité cirque sur l'aire d'autoroute de Sainte-Maure-De-Touraine. Objectif : inviter les parents à s'arrêter, et animer un peu les trajets souvent longs pour les enfants.

Pourquoi ne pas faire un peu de jonglage pendant votre pause café sur la route des vacances ? Pour inciter les automobilistes à faire des pauses, Vinci organise cet été plusieurs animations sur ses aires d'autoroute. Celle de Sainte-Maure-De-Touraine vit par exemple au rythme très musical du cirque Georget de Luynes, installé tous les vendredi et les samedi jusqu'au 19 août. De quoi jongler, travailler son équilibre ou danser, pour les enfants comme pour les plus grands. "L'objectif est que les parents s'arrêtent, que les enfants se défoulent et que tout le monde reparte dans les meilleures conditions possibles" assure Cécile Pinard, responsable de la communication de Vinci Autoroutes.

Un cirque pour les enfants comme pour les plus grands © Radio France - Kévin Blondelle

L'aire propose aussi des espaces détente avec des grands coussins et quelques livres pour ceux qui préfères les pauses calmes et plus paisibles. L'essentiel étant avant tout de couper un peu pour ne pas faire de grands trajets d'un trait. Il est recommandé en général de s'arrêter au moins toutes les deux heures, au-delà la concentration devient plus difficile et le risque de s'assoupir devient de plus en plus important.