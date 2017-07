Sainte-Maure-De-Touraine : l'aire d'autoroute prise d'assaut en ce week-end du 14 juillet

Journée chargée pour le personnel des aires d'autoroute sur l'A10, notamment celle de Saint-Maure-De-Touraine. Week-end du 14 juillet oblige, plus de 70.000 automobilistes s'y arrêtent en ce vendredi, Vinci s'attend à en accueillir 50.000 de plus demain. C'est deux fois plus qu'en temps normal.

Les effectifs sont doublés, les frigos sont pleins. Comme chaque année l'aire d'autoroute de Sainte-Maure-De-Touraine fait le plein en ce week-end du 14 juillet. 120.000 automobilistes attendus vendredi et samedi, ce sera en revanche plus calme dimanche. C'est deux fois plus que d'ordinaire. Le directeur Sébastien Morin a donc appelé du renfort : "nous sommes quinze, c'est deux fois plus que d'habitude. Ce sont évidemment des journées chargées, nous vendons par exemple un milliers de sandwichs par jour contre 200 en temps normal." Autre valeur sûre : le café, dont la quantité écoulée est multipliée par trois. Il reste le carburant préféré des automobilistes qui font la queue : au moment du déjeuner les employés en voient passer 400 par heure, quatre fois plus que sur un week-end normal.

Des clients "plus pressés, et parfois un peu plus fatigués aussi"

Le directeur assure que tout est fait pour assurer un service rapide. "Les clients patientent déjà dans les bouchons sur la route en général, donc l'idée est qu'ils se détendent ici et non l'inverse, afin de reprendre la route sereins et reposés". Plusieurs animations sont d'ailleurs prévues sur l'aire, notamment des activités du monde du cirque pour les plus jeunes tous les vendredi et samedi cet été.