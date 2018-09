Saintes : des retards dans les transports scolaires pour la rentrée et pendant tout le mois de septembre.

Par Marie-Laurence Dalle, France Bleu La Rochelle

Des travaux importants ont lieu sur les ponts de l'avenue de Saintonge à Saintes. Ils provoquent d'importants bouchons et ralentissements. La communauté d'agglomération prévient les parents d'élèves que les bus et car scolaires vont avoir du retard et que des modifications d'horaires vont avoir lieu