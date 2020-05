Salbris : des fromages de chèvre du Berry pour les chauffeurs routiers

Vinci Autoroutes et la FNSEA ont décidé d'aller à la rencontre des chauffeurs routiers sur l'aire de repos de salbris Theillay, sur l'A71. Les routiers se sont vu offrir des fromages de la région.

Suite à un partenariat signé lors du dernier Salon de l’agriculture, la FNSEA et VINCI Autoroutes offrent des fromages de chèvre du Berry aux chauffeurs de poids-lourds, faisant la pause sur l'aire de repos de Salbris Theillay, sur l'A71. Une action menée de 18H00 à 20H00, les mercredi 6 et 7 mai. Un petit geste qui prend une résonance particulière en cette période de pandémie, lorsque l'on connait les difficultés que rencontrent les chauffeurs routiers, depuis le début du confinement. Les restaurants sont fermés et les sanitaires moins nombreux sur les routes. Pas toujours facile de rouler dans ces conditions.