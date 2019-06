Salon de l'aéronautique au Bourget : un saut dans un futur proche

Haute-Garonne, France

Pour esquisser quelques exemples de ce que sera l'aviation de demain, le groupe Thalès, deuxième employeur de Haute-Garonne et troisième d'Occitanie, nous a ouvert les portes de son chalet statique au Salon de l'aéronautique et du spatial. Portes que pourra pousser le public, uniquement sur invitation à partir de vendredi.

Passagers, pilotes, aéroport : un petit saut dans un avenir proche (1'51'') Copier

La reconnaissance faciale à l'aéroport permettra un gain de temps considérable. © Radio France - Bénédicte Dupont

Gagner du temps à l'aéroport avec la reconnaissance faciale

L'occasion de par exemple découvrir le "Smart Airport" avec la reconnaissance faciale et la digitalisation de l'identité. Vous montrez votre carte d'embarquement et votre pièce d'identité à l'enregistrement, le système enregistre votre visage et vous suit ensuite dans tout votre parcours aéroportuaire : à la sécurité, à l'immigration, en salles d'embarquement. Plus besoin de sortir à nouveau vos documents, l'embarquement se fait en quelques secondes par reconnaissance faciale.

Le système fait déjà ses preuves aux USA, en Asie, au Moyen-Orient. Il permet de diviser par deux le temps d'embarquement - Nora Blomefield, "Digital Identity & Security", Thalès

La technologie peut aussi permettre dans un second temps d'appréhender plus rapidement un profil "black-listé", ou de pouvoir repérer un passager en retard et d'aviser ou non du report de l'embarquement.

Connaître les préférences de ses passagers

Le voyageur peut aussi bénéficier des "expériences passagers" développées par Thalès pour les compagnies. En vous asseyant dans le siège, là encore grâce à la digitalisation des process, le système vous reconnaîtra, et pour les passagers fidèles, sera en mesure d'enregistrer au fur et à mesure l'historique et les préférences du voyageur : ses films préférés, ses menus, boissons ou en-cas favoris, ce qu'il aime consommer également, ce que la compagnie peut lui recommander comme hôtels ou restaurants sur sa destination, etc.

On veut amener davantage d'interactivité avec le passager et pas simplement, que chacun regarde son film dans son coin. - Richard Perrot, Thalès InFlyt Experience

Les compagnies pourront personnaliser les goûts de leurs passagers (vidéos, menus, shopping, etc) © Radio France - Bénédicte Dupont

Piloter grâce à une tablette tactile

Enfin, le cockpit est quant à lui de plus en plus connecté, les "connected avionics". Et Thalès est capable aujourd’hui de proposer aux hélicoptères mais aussi aux avions équipés d'un système de gestion de vol "FMS", une version tactile des tâches les plus simples, réduire la charge de travail de l'équipage.

C'est aussi simple qu'une tablette à la maison. Mais le pilote en reste maître du début à la fin. Il est déchargé des tâches chronophages et peu critiques, comme le changement de fréquences radio par exemple. On peut imaginer que l'intelligence artificielle suggère aux pilotes ces changements. - Guillaume Lapeyronie, Thalès Avionics Services Worldwide

Emmanuel Macron a visité le salon du Bourget ce lundi, notamment en passant par le chalet Thalès. Il y a testé le cockpit tactile (voir vidéo).