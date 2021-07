Samedi noir sur l'A13 en Normandie : "On tourne les trois quarts de la journée", raconte un dépanneur

C'est le jour où les aoûtiens font "coucou" de la main aux juillettistes qu'ils croisent sur la route. Bison Futé prévoit pour ce samedi une journée noire en raison du chassé-croisé qui aura lieu sur les grands axes partout en France. "Je ne vais pas vous dire qu'on appréhende, mais on se prépare", résume Sylvain Cantrel, gérant et fondateur d'une des sociétés de dépannage qui intervient sur l'A13 en Normandie.

"Aller porter assistance rapidement"

Cantrel Assistance regroupe trois agences localisées près de Rouen (Seine-Maritime), au Havre, ainsi qu'à Pont-l’Évêque (Calvados). Chaque fois qu'un pépin a lieu sur l'autoroute, la SAPN peut alerter la société pour qu'un dépanner intervienne.

Sylvain Cantrel, gérant et fondateur du groupe Cantrel Copier

"Ce qui est très urgent, c'est d'aller porter assistance rapidement sur les sites d'intervention, parce que sur l'autoroute c'est très dangereux, poursuit Sylvain Cantrel. Quand on a des bouchons, on a cette possibilité de rouler sur les bandes d'arrêt d'urgence, mais c'est toujours quelque chose d'un peu tendu. Donc sur un week-end où l'on a des charges de circulation, c'est toujours un peu plus stressant."

"Se mettre en sécurité"

"Le plus gros souci quand on est dépanneur, c'est de pouvoir se frayer un chemin quand il y a des bouchons et des accidents. Et après, c'est de se mettre en sécurité, de na pas risquer trop notre vie et celle des usagers", confirme Paul Baudry, l'un des dépanneurs de l'équipe.

Une dépanneuse de la société Cantrel Assistance sur l'autoroute A13. © Radio France - Thomas Schonheere

Ce vendredi, il nous emmène en dépanneuse pour porter assistance à Denise, qui a crevé dans le sens Paris-Caen, à hauteur du château de Robert le Diable. Paul change la roue sur place, alors que les voitures passent à quelques mètres. Puis retour à l'abri, dans la dépanneuse : il faut aider Denise, qui part en vacances en Bretagne, à joindre son assurance pour finaliser la procédure d’assistance. L'intervention prendra environ une demi-heure. Le week-end de chassé-croisé commence doucement.

À l'abri dans la dépanneuse, Paul finalise la procédure d'assistance avec l'assurance. © Radio France - Thomas Schonheere

Paul, cette fois, ne travaillera pas pour ce samedi noir, mais ses collègues d'astreinte ne vont pas chômer : "On tourne les trois quarts de la journée, si ce n'est pas 20h/24. Il suffit qu'il y ait trois ou quatre interventions d'un coup et ça peut devenir un cauchemar", rigole-t-il.

"Les week-end comme celui-ci, on doit être à quarante ou cinquante interventions par agence, c'est beaucoup", abonde Sylvain Cantrel, qui a trente ans de métier derrière lui. Sur une entreprise où vous avez une trentaine d'intervenants au quotidien, sur un week-end comme celui-ci on est à peu près dix, soit un tiers des effectifs."

Reportage à bord d'une dépanneuse sur l'autoroute A13 Copier

"Quand il y a une circulation relativement chargée, on ne va pas avoir de grave accident", poursuit le gérant. En effet, selon Sylvain Cantrel, les interventions les plus fréquentes lors d'un week-end comme celui-ci sont les surchauffes moteurs, des pannes mécaniques, mais surtout les crevaisons. Avec, parmi les automobilistes à aider, des vacanciers en transit ou des Parisiens qui se rendent sur la côte normande.