Samedi noir sur les routes : l'A10 sera à éviter ce samedi matin au sud de Tours dans le sens des départs

C'est le week-end le plus chargé de l'année sur les routes. Pour ce chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, Bison Futé sort le drapeau noir ce samedi dans le sens des départs et orange dans celui des retours. Un conseil : évitez l'A10 entre 9h et midi en direction du sud.

Patience et courage si vous prenez la route ce samedi matin. Avec le chassé croisé entre juillettistes et aoûtiens, c'est le pire samedi de l'année qui vous attend.

Journée classée noire par Bison Futé dans le sens des départs. Ce sera orange dans celui des retours. Sur l'A 10, en direction du Sud, après les bouchons monstres de la veille dans la traversée de Tours suite à l'incendie d'un poids lourd, pas besoin cette fois d'incident ou d'accident pour rouler pare-chocs contre pare-chocs. L'ampleur du trafic à elle seule suffira à créer des ralentissements. Avec plus de 60 000 véhicules attendus ce samedi à la barrière de péage de Sorigny en direction de Poitiers, c'est deux fois plus que pour une journée normale.

Avec un tel trafic, le moindre véhicule arrêté peut avoir une incidence sur plusieurs kilomètres. Même une banale entrée et sortie d'aire de repos peut entraîner des ralentissements", Christophe, superviseur au poste central d'exploitation Vinci Autoroutes

Le principal point noir vous attend après Chambray-lès-Tours lorsque l'A10 passe de trois à deux voies. Effet entonnoir et bouchon garanti. Mais paradoxalement, ça devrait mieux se passer après le péage de Sorigny malgré la zone de chantier jusqu'à Ste-Maure-de-Touraine. " Une zone de chantier limitée à 90km'h permet de réguler la vitesse et d'éviter la formation de bouchons ou de circulation en accordéon", explique Sylvie Le Corf, responsable du pôle central d'exploitation Vinci Autoroutes. A condition bien sûr de respecter la limitation de vitesse et qu'il n'y ait aucun incident, aucun grain de sable.

Mobilisation maximale chez Vinci Autoroutes

C'est à Chambray-lès-Tours que le concessionnaire autoroutier surveille jour et nuit tout son réseau régional. Dans son poste central d'exploitation, une véritable tour de contrôle pour superviser d'un seul coup d'œil et en temps réel les quelques 500 km d'autoroutes. D'Orléans à la Vienne pour l'A10, jusqu'à Bourges pour l'A71 sans oublier l'A28 jusqu'à la Sarthe et l'A85.

Face à leur mur d'écrans, Xavier et Christophe, deux superviseurs au cœur du poste central d'exploitation de Vinci Autoroutes à Chambray-lès-Tours © Radio France - François Desplans

200 caméras quadrillent également le réseau, essentiellement aux péages et dans la traversée de Tours. Sans oublier bien sûr les hommes en jaune. Pour ce week-end, une cinquantaine de patrouilleurs seront mobilisés sur le terrain, prêts à intervenir le plus vite possible.

Pour être encore plus réactif, Vinci Autoroute compte également sur vous ! En utilisant désormais les applications mobiles de trafic communautaires comme Waze, TomTom ou encore GoogleTrafic. " Ça nous fait gagner du temps sur l'alerte, explique Sylvie Le Corf. " Quand on voit que plusieurs clients ont signalé un accident à un endroit et que notre agent routier est ailleurs, on sait quand même qu'il se passe quelque chose et ça nous permet d'intervenir le plus rapidement possible."

Pour ce samedi, Vinci Autoroutes vous conseille d'éviter l'A10 en direction du sud entre 09h et 12h et dans l'autre sens entre 15h et 18h.