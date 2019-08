Sanctions renforcées pour les camions sur la route d'Héry-sur-Ugine

Le département de Savoie annonce des sanctions renforcées pour les camions de plus de 19 tonnes qui continuent d'emprunter la petite route sineuse RD109, en déviation des gorges de l'Arly, alors que cela est interdit. Ils risquent jusqu'à 1.500 euros d'amende trois points en moins sur le permis.

Il faut taper du poing sur la table, et c'est ce que font le Département de la Savoie et la commune d’Ugine.

En lien avec la Préfecture, la Gendarmerie nationale et le Parquet d’Albertville, ils annoncent qu'un nouvel arrêté a été pris fin juillet, pour limiter la circulation des poids-lourds sur la RD109, route d’Héry-sur-Ugine. C'est le seul itinéraire de déviation à la RD1212 dans les gorges de l’Arly fermées depuis février 2019 à cause d'un éboulement*.

Une route sinueuse et en pente

L’arrêté de 2004 interdisant sur cet axe la circulation des poids-lourds de plus de 19 tonnes (sauf desserte locale) n’était en effet pas respecté. L’étroitesse de la route, son tracé sinueux et sa pente rendant la circulation particulièrement difficile, les autorités expliquent dans un communiqué qu'elles ont décidé de renforcer les sanctions.

1.500 euros d'amende et suspension possible du permis de conduire

Les chauffeurs encourent désormais une contravention de 1.500€ assortie d’une suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu’à trois ans et une perte de trois points. Sont concernés les camions de plus de 19 tonnes ou de plus de 15 mètres de longueur. Cette interdiction vaut dans les deux sens de circulation. Des contrôles sont réalisés régulièrement par la Gendarmerie nationale.

Des dérogations possibles

En dehors des heures de pointe et des samedis de fort trafic, des dérogations sont toutefois accordées à des entreprises locales :

pour les véhicules appartenant à une entreprise ayant son siège social, son lieu de parcage ou le lieu de domicile de ses chauffeurs sur les communes de Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, La Giettaz, Notre-Dame-de-Bellecombe ou Saint-Nicolas-la-Chapelle

pour les entreprises du bassin d’Albertville et d’Ugine effectuant des trajets vers les communes citées ci-dessus.

*La RD1212 dans les gorges de l'Arly est coupée à la circulation depuis le 8 février 2019 en raison de l’éboulement survenu dans le secteur des Cliets. Des travaux sont engagés pour la construction d’un tunnel et d’un pont sur cet itinéraire qui assure la liaison économique entre les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.