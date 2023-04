Sankéo lance une offre révolutionnaire de transport sur réservation dans l'agglo de Perpignan

C'est un service révolutionnaire, pour les transports en commun de l'agglomération de Perpignan-Méditerranée. Ce mardi, Sankéo lance officiellement son service de navettes sur réservation . Pour le prix d'un ticket de bus (1,30 euro), un utilisateur peut désormais réserver un trajet non assuré par le réseau actuel. Une navette de 9 places viendra le chercher pour le conduire vers sa destination, à partir de 5 heures le matin et jusqu'à 23 heures environ. "Ce n'est donc pas un taxi, car ce n'est pas disponible 24h/24", précise Jean-Charles Moriconi, le maire de Pollestres et vice-président de l'agglo en charge des transports.

Mais le vice-président promet une vraie facilité d'utilisation. "Vous pourrez réserver votre trajet jusqu'à 30 minutes avant votre départ." Par exemple, si vous prenez un train ou un avion. Ou si vous êtes infirmier(e) et que vous commencez le travail à 5h30 à l'hôpital de Perpignan, une navette pourra vous y conduire, en réservant 30 minutes avant. Idem si vous travaillez sur la zone économique Saint-Charles.

"Nous regrouperons les appels pour répondre à toutes les demandes."

Ce service couvre également les trajets loisirs. Ainsi, si un habitant de Ponteilla souhaite se rendre au cinéma de Pollestres, "il pourra réserver son trajet puisqu'il n'y a pas de ligne directe pour l'y conduire", comme explique Jean-Charles Moriconi. Pour l'instant, 16 navettes de 9 places sont disponibles. Et s'il y a beaucoup d'appels, "nous les regrouperons pour répondre à toutes les demandes."