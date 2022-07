Sans train entre Bettembourg et Luxembourg, les frontaliers mosellans sont à bout !

Depuis samedi 16 et jusqu'au 7 août, la ligne de train entre Bettembourg et Luxembourg est fermée à la circulation, le temps de travaux. Malgré les bus de substitution mis en place, les frontaliers mosellans qui empruntent cette ligne voient leur temps de parcours démultiplié.

La route vers le Luxembourg n'est déjà pas de tout repos en temps normal. Mais depuis samedi dernier, elle s'est encore plus compliquée pour les travailleurs frontaliers mosellans car ça touche aussi le train ! Jusqu'au 7 août, la ligne entre Bettembourg et Luxembourg est fermée à la circulation à cause de travaux, un tronçon de 12 kilomètres emprunté par 10 à 12 000 personnes chaque jour.

Les Chemins de Fer du Luxembourg (CFL, équivalent de la SNCF au Grand-Duché) ont mis en place des bus de substitution. Mais c'est le chaos, les frontaliers affluent en nombre pour les quelques autocars disponibles. Christelle appréhende désormais son arrivée à la gare routière de Bettembourg car elle sait qu'elle va devoir jouer des coudes avec des dizaines de personnes : "C'est la folie ! Il y a des bus, c'est vrai, mais les gens courent, ils essaient d'avoir le premier bus surtout pour éviter d'arriver en retard."

Un temps de trajet presque multiplié par deux

Résultat : les quais sont noirs de monde le matin et le soir, les travailleurs se retrouvent "serrés comme des sardines" dans certains bus. La comptable met en temps normal une heure et demi depuis Ars-sur-Moselle. Avec ce nouvel itinéraire, elle met au moins deux heures et ce délai la met en difficulté vis-à-vis de son employeur : "Au lieu de prendre une heure pour déjeuner le midi, je ne prends qu'une demi-heure car je dois faire mes 40 heures hebdomadaires. Alors je grapille quelques minutes dès que je peux pour compenser."

Le temps de trajet d'Eric est aussi rallongé pour se rendre dans son organisme financier. Car à cette perturbation viennent s'ajouter les difficultés du quotidien : les accidents, le manque d'agents qui entraîne des retards sur les autres réseaux. "On est en stress continu car je ne sais pas si je vais avoir un train ou un bus. Hier, le tram à Luxembourg était en panne donc j'ai dû faire à pied 25 minutes sous la canicule pour après faire la queue pour avoir un bus pour rentrer chez moi."

Les CFL assurent que "tout va bien"

S'agit-il d'un défaut d'organisation ? Des conducteurs de bus témoignent sur les réseaux sociaux que certains circulent à vide. Certains ont parfois emprunté l'autoroute A3, connue pour ses embouteillages aux heures de pointe. Du côté des CFL, on assure que "tout se passe très bien", malgré ces témoignages, et que "aucune réclamation ne (leur est) remontée depuis le début des travaux".

Ce qui n'est pas l'avis de Dimitri Janczak. Il est membre de l'association des Usagers du TER Metz-Luxembourg et il affirme que "ils ont bien reçu des suggestions auprès de leur service clientèle de certains de nos adhérents, notamment pour demander un arrêt des bus à la gare de Howald, un point d'arrêt important pour de nombreuses personnes".

Les usagers voudraient aussi que les temps de trajet supplémentaires soient fiabilisés. La société explique que désormais les bus vont privilégier les routes secondaires et plus l'autoroute.

Mais les frontaliers demandent aussi deux jours de télétravail par semaine, ce qui n'est plus autorisé depuis le début du mois faute d'accord fiscal entre la France et le Luxembourg. Une pétition avec plus de 12 000 signatures doit être étudiée par les députés du Grand-Duché.

Pour être honnête, j'en suis à un point où je commence à regarder pour être relocalisé en France alors que ça fait 22 ans que je travaille au Luxembourg. Je connais beaucoup de gens qui partent car ce n'est plus soutenable et je le vois, ça devient de plus en plus de recruter des Français au Luxembourg car plus personne ne veut faire le déplacement. - Eric, travailleur frontalier mosellan

Les perturbations sur la ligne de train vont durer jusqu'en novembre. Après le 7 août, c'est un service partiel en train qui sera assuré depuis une autre ligne.