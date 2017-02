Santenay : la modernisation de la voie ferrée inquiète les viticulteurs

Les débats publics sur la Voie Ferrée Centre Europe Atlantique ont commencé en Bourgogne. Modernisation, électrification des voies, création d'une halte TER. A Santenay, en Côte d'Or, les viticulteurs s'inquiètent des conséquences.

Le projet est colossal : 560 millions d'euros, 160 km de voies à électrifier entre Nevers (Nièvre) et Chagny (Saône-et-Loire) d'ici à 2025, raccordement à la LGV Paris-Lyon, etc. La Voie Ferrée Centre Europe Atlantique doit passer par la Bourgogne et permettre à terme de fluidifier la circulation autour de la région Ile-de-France en favorisant le train pour le transport des voyageurs et des marchandises.

Des trains plus nombreux, plus rapides et plus bruyants ?

Le projet entre maintenant dans la phase des débats publics, avec une réunion notamment à Santenay (Côte d'Or) ce mercredi 1er février. Et parmi ceux qui s'inquiètent, il y a les viticulteurs. Leurs vignobles se situent parfois le long des rails et avec la modernisation, ils craignent que les trains ne soient plus nombreux, plus rapides et donc plus bruyants. Ils s'inquiètent aussi pour la qualité de vie dans le village.

Des réunions publiques prévues jusqu'en mars

Et c'est vrai que les trains seront plus nombreux. La cadence sur le frêt devrait augmenter de 15 trains par jour. Par contre Abdelkrim Amoura, directeur territorial SNCF Réseau, en Bourgogne-Franche-Comté le promet, il n'y aura pas de grignotage sur les vignobles : "nous sommes sur les emprises existantes, il n'y aura pas d'impact sur la qualité et la productivité du vignoble." Par contre une étude sur le bruit est en cours.

Le prochain débat public c'est ce jeudi 2 février à Chalon-sur-Saône de 18 h 30 à 21 h à la salle des fêtes du clos bourguignon. Le dernier est prévu le 14 mars au Creusot de 19 à 22 h à la salle polyvalente Alto.