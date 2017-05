Saône-et-Loire : calendrier des travaux sur la RCEA

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est va procéder entre le lundi 15 et le vendredi 19 mai 2017, à plusieurs chantiers d’entretiens et réparations de chaussée sur les sections bidirectionnelles de la RN 79 entre Paray-le-Monial et Mâcon.

Les travaux continuent sur la RCEA. La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est annonce plusieurs chantiers d’entretiens et de réparations de chaussée entre le lundi 15 et le vendredi 19 mai 2017, sur les sections bidirectionnelles de la RN 79 entre Paray-le-Monial et Mâcon. En voici le détail.

À la hauteur de Paray-le-Monial :

– Le sens Moulins / Mâcon sur RN 79 sera dévié sur la branche Nord de la RCEA en direction de Chalon-sur-Saône. Les usagers de la route emprunteront les RN 70 et 80.

– En venant de Montceau, la bretelle d’insertion vers Mâcon sera fermée à la circulation. Les usagers feront demi-tour à l’échangeur suivant.

À partir de l’échangeur de Charolles-Est jusqu’à l’échangeur de Clermain inclus :

– Au niveau de l’échangeur de Charolles-Est, le sens Moulins / Mâcon sur la RN 79 sera fermé.

– Les bretelles d’entrée sur la RN 79 en direction de Mâcon pourront être fermées en fonction de l’avancement des travaux. Les usagers devront alors emprunter les routes secondaires.

A Clermain :

– Toutes les bretelles de l’échangeur seront fermées.

Les déviations et les fermetures de bretelles seront effectives de 7 h à 21 h et levées tous les soirs et le week-end.