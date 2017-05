Saône-et-Loire : contrôles de vitesse renforcés entre les 22 et 28 mai

Comme chaque mois; la préfecture de la Saône-et-Loire réserve une semaine à la sécurité routière. Après les utilisateurs des deux-roues, l'accent est cette fois mis sur la vitesse. Les autorités l'annoncent dans un communiqué publié ce mardi 16 mai.

Conjuguer prévention et répression des comportements les plus à risques et les plus accidentogènes sur la route. Voilà l'objectif de cette nouvelle semaine placée sur le thème en ce mois de mai. La vitesse reste en effet un des facteurs majeurs des accidents enregistrés dans le département. En 2016, elle était en cause dans un tiers des accidents mortels, soit responsable de la mort de 14 personnes sur les 43 qui ont été tuées sur les routes pendant l'année. Pour éviter de nouveaux drames humains, les services de police et de gendarmerie de Saône-et-Loire vont renforcer les contrôles de vitesse dans le département du 22 au 28 mai 2017.