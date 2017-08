Saône-et-Loire : la RD 989 coupée pendant une semaine en août à Briant

La RD 989 sera totalement coupée à la circulation du 21 au 28 août à hauteur de Briant. Le département refait la couche de roulement de cette route du Brionnais. Les travaux débutent ce mardi 8 août, un investissement de 75 000 euros.

Le Département de Saône-et-Loire engage ce mardi 8 août, un chantier de réalisation de la couche de roulement dans la zone de confortement de talus sur la RD 989, sur la commune de Briant, précisément au lieu dit Le Palentureau. Cela représente pour la collectivité, un investissement de 75 000 € TTC . Ils font suite à l’opération conduite en 2016 de mise en place de dispositifs hydrauliques pour stabiliser le talus (345 000 €). La réalisation de ces travaux nécessitera la fermeture totale de la voie du 21 au 28 août 2017. Une déviation pour tous les véhicules (VL et PL) sera mise en place par les RD 982, RD 9, RD 8 et RD 20, depuis Marcigny jusqu'à Saint-Christophe en Brionnais via Saint-Martin du Lac, Iguerande, Mailly, Saint-Julien de Jonzy et Ligny en Brionnais , et ce dans les 2 sens de circulation, pour la liaison Marcigny - Saint-Christophe en Brionnais.

L'accès depuis Sainte Foy à Briant ou Saint- Christophe en Brionnais s'effectuera par la RD 199 jusqu'à Saint-Julien de Jonzy avant de reprendre l'itinéraire de déviation indiqué ci-avant par la RD 8 et la RD 20.

La carte des déviations mises en place - Département de la Saône-et-Loire

Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la signalisation temporaire et de bien suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont du chantier.

