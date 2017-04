Saône-et-Loire : renforcement des contrôles des conducteurs de deux roues

La semaine du 24 au 30 avril 2017 est une semaine placée sur le thème de la Sécurité routière en Saône-et-Loire. Une semaine de prévention mais aussi de répression annonce la préfecture.

Chaque mois, une semaine à thème de sécurité routière est organisée par la préfecture et les forces de l’ordre du département de Saône-et-Loire. Une semaine qui se veut consacrée à la prévention, mais aussi à la répression. La préfecture annonce la couleur. Dans le collimateur, les comportements les plus à risques et les plus accidentogènes sur la route.

Le retour des beaux jours se traduit traditionnellement par les premières sorties motos, c’est pourquoi, les autorités invitent particulièrement les conducteurs de tous types de deux roues de Saône-et-Loire à redoubler de vigilance.

Tous les types de deux roues sont concernés (illustration) © Maxppp - Jean-Marc Loos

Un triste bilan

La préfecture rappelle qu’en 2016, « la sécurité routière a enregistré en France 625 tués et 13 500 blessés circulant à deux-roues motorisés. Pousr sa part, la Saône-et-Loire a déploré une mortalité routière particulièrement défavorable, en particulier chez les cyclomotoristes et les motocyclistes avec 6 tués (2 cyclomotoristes et 4 motocyclistes). » Et dimanche dernier encore, un jeune motard s’est tué à Mâcon en terminant sa course contre un lampadaire au cours d’un rassemblement qui n’avait pas été autorisé. La police recherchait d’ailleurs son organisateur.

Mais les motards ne sont pas les seuls à périr dans des accidents. Et ce début d’année est une véritable hécatombe sur les routes du département. Vingt et une personnes ont été tuées depuis le début de l’année, dont neuf rien que pour ce mois d’avril. On se souvient du terrible accident de Montcenis fatal à six jeunes. Les jeunes qui représentent à eux seul, 62% des victimes.

L'accident de Montcenis dans lequel six jeunes sont morts © Maxppp - Yves Gauthier

Afin de lutter contre les comportements inadaptés des conducteurs, et notamment des conducteurs de deux roues et surtout, afin d’éviter de nouveaux drames humains, les services de police et de gendarmerie de Saône-et-Loire vont renforcer les contrôles des deux roues (vélos, cyclomoteurs, motocyclettes) dans le département du 24 au 30 avril 2017.

Dans ce cadre, et à des fins de prévention également, les gendarmes et policiers sensibiliseront les conducteurs aux risques routiers et au partage de la route.

Quelques règles simples de prudence peuvent permettre d'éviter de nouveaux accidents

Matériel / Équipement / Mécanique / Visibilité

Entretien et contrôle systématique de votre motocyclette (visibilité, freinage et pneumatiques).

Équipement standard du motard (casque, blouson, gants, pantalon, chaussures adaptées et gilet de sécurité).

Aptitude du pilotage

Reprise progressive du pilotage après une période d’inactivité (reprise en main de la moto, allongement progressif des distances parcourus et respect des distances de sécurité avec le véhicule qui vous précède).

Respect du Code de la Route

Le respect des principes de base du Code de la Route s’applique aux motards, il est le garant de votre sécurité.

Idée reçue

Une motocyclette freine sur une distance plus courte qu’une automobile : FAUX. À 50 km/h, une moto parcourra 20 mètres pour s’arrêter alors que dans les mêmes conditions une voiture ne mettra que 17 mètres. À 90 km/h, une moto parcourra 51 mètres pour s’arrêter alors qu’une voiture ne mettra que 43 mètres 50.