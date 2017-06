Saône-et-Loire : un nouveau parking pour la gare de Chalon-sur-Saône

Un nouveau parking de 158 places est mis en service à compter de cette semaine aux abords de la gare de Chalon-sur-Saône. Son exploitation a été confiée à à la société EFFIA, filiale de Keolis.

Sébastien MARTIN, le Président du Grand Chalon, Gilles PLATRET, le Maire de Chalon sur Saône, et Éric CINOTTI, le Directeur régional SNCF Mobilités ont inauguré ce mardi 20 juin 2017, le nouvel équipement de la gare de Chalon-sur- Saône. Les clients de la gare de Chalon utilisaient auparavant les abords de la gare, payants ou non, et éprouvaient des difficultés à stationner à proximité directe de l’accès au train. Aucun parking propre à la gare n’existait jusqu’alors. SNCF Gares & Connexions a décidé d’étudier la mise en place d’un parking de 158 places sur la cour FRET.

Le parking en quelques chiffres

Le montant total des travaux entrepris dans le cadre de ce projet s’élève à un million d'euros dont 575 000 euros ont été financés par le Grand Chalon (57.5%) et 425 000 euros financés par SNCF Gares et connexions (42.5 %)

Ce nouveau parking de 158 places a été réalisé en 120 jours et a nécessité près de 5000m² d’enrobé. Quatre places sont réservées aux Personnes à Mobilité Réduite, agrémentées d’ilots de séparation, une quarantaine d'arbres ont également été plantés. Le site comprend aussi 38 luminaires et de huit caméras de surveillance, trois barrières levantes : 1 pour l’entrée et 2 pour les sorties des véhicules et une clôture, permettant la fermeture complète du site en dehors des heures de fonctionnement de la gare.

L'inauguration du nouveau parking de la gare de Chalon-sur-Saône - SNCF

Une tarification personnalisée

Une offre diversifiée est proposée aux clients en matière de tarifs :

- des tarifs horaires et forfaitaires

- des abonnements mensuels

- des tarifs abonnés SNCF

Le nouveau parking de la gare de Chalon - SNCF

La gare de Chalon-sur-Saône représente la troisième gare en termes de fréquentation de la Région Bourgogne-Franche-Comté, avec ses 1,4 millions de voyageurs annuels. Elle est desservie par près de 20000 trains par an, et accueille quotidiennement 4600 voyageurs qui empruntent l‘un des 55 départs train/jour.