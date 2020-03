Coronavirus en Dordogne : malgré des conditions de travail dégradées, cette routière ne veut pas s'arrêter

Les chauffeurs poids-lourd sont en premières lignes pendant cette période de confinement. Pour que les entreprises continuent de produire, certains sont encore sur les routes. Malgré le coronavirus et des conditions de travail dégradées, Sarah, routière près de Périgueux, continuera de travailler tant qu'elle le peut.

Une détermination sans faille

Sarah travaille pour une petite entreprise de transport de Périgueux. Elle achemine des produits pour les industries et part sur le route pendant une semaine. Lors de l'annonce du confinement par Emmanuel Macron, elle aurait pu exercer son droit de retrait mais il n'en était pas question : " On ne le fait pas pour l'argent, on le fait pour le plaisir de voir les gens avec le sourire, d'apporter des choses aux magasins. On a toujours été là, on sera là demain, après demain et encore après demain".

Moi personnellement c'est roule ou crève - Sarah

Elle dénonce des conditions de travail difficiles

Mais les journées sont compliquées pour les chauffeurs poids lourds depuis le début du confinement. Ces conditions de travail sont dénoncées avec force par les syndicats. Certaines douches et toilettes sont fermées dans les stations services, des aires de repos sont inaccessibles et les restaurants routiers sont à l'arrêt. Pour acheter de quoi manger, les transporteurs s'adressent à un guichet comme dans les drive de fast-food.

La solidarité s'est donc organisée entre routiers pour pouvoir continuer de travailler dans des conditions décentes : "On est revenu à l'ancienne époque, on a pris une bassine de l'eau chaude et on pouvait au moins se laver le visage" s'amuse Sarah.

Depuis le secrétaire d'état aux Transports, Jean-Baptiste Djebarri à demander la réouverture des sanitaires et des restaurants routiers : il n'en est rien pour le moment selon Sarah.

La routière va rentrer tous les week-ends et évitera les contacts avec sa famille pour éviter un risque de contamination.

Des entreprises proposent leur aide

Certaines entreprises en Périgord décident de proposer leur aide et leur douche aux routiers. Le restaurant du Moulin de Souffron à Savignac de Miremont, ouvert tous les jours, propose des douches ainsi que des pizzas et des cafés à emporter. L'adresse de établissement : SOUFFRON-RD 47 RTE des Eyzies, 24260 Savignac de Miremont. Pour joindre les propriétaires : 05 53 04 26 39 ou via leur page Facebook.

Une page Facebook a été créée pour répertorier les restaurants ouverts pour les routiers. Le lien est >>>> ici