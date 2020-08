Sarlat : ça bouchonne à l'entrée de la ville

Sarlat, sa place de la liberté, ses vieilles pierres, sa cathédrale et....ses bouchons! C'est la rançon de la gloire pour la ville la plus touristique du département. Elle accueille 2 millions 500 mille visiteurs à l'année dont une grosse partie l'été. Cet afflux se traduit aussi par des embouteillages notamment les jours de marché, le mercredi matin et le samedi toute la journée.

Pas de navette

Cette année en plus, les touristes ne peuvent pas bénéficier de la navette mise en place par l'association des commerçants "Avenir Sarlat". Depuis sept ans, elle transporte les touristes du parking du lycée Pré de Cordy où ils laissent leur voiture, jusqu'au centre ville. Au rythme de dix huit navettes par jour dans un bus de 76 places, 11 000 passagers ont ainsi été transportés l'année dernière. Elle n'a pas été remise en route cette année pour cause de Covid et forcément ça se ressent.

Les petites rues de Sarlat © Radio France - Valerié Déjean

Si vous voulez éviter les bouchons, il vaut mieux arriver par le Nord de la ville, vous y trouverez d'ailleurs plus de places de stationnement. Si vous venez de la Vallée de la Dordogne, il vaut mieux emprunter la déviation qui vous y conduira. Enfin si vous voulez visiter Sarlat les jours de marchés, attendez vous à quelques embouteillages le mercredi matin et le samedi toute la journée. L’accès à la vieille ville peut être aussi délicat à partir de 18 heures le soir, heure à laquelle les visiteurs quittent les bords de la rivière ou les plages des piscines pour se promener dans les ruelles de la capitale du Périgord Noir, qui sait se faire désirer.