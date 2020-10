Sarlat : la ville propose des chèques de 100 euros pour l'achat d'un vélo électrique

La pratique du vélo se développe et il n'y a pas d'exception à Sarlat. Pour accompagner le boom du vélo, la ville décide d'aider les habitants à acheter un vélo à assistance électrique. Après le dépôt d'une candidature, les sarladais pourront se voir attribuer un chèque de 100 euros. Un coup de pouce bienvenu : une vélo électrique coûte 1500 euros en moyenne.

Les personnes intéressées doivent déposer un dossier auprès de la mairie de Sarlat-La-Canéda. Ce dossier doit comprendre un formulaire de demande de subvention complété et accompagné des pièces justificatives requises et le règlement d’attribution d’une subvention pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, daté et signé.

100 euros pour un vélo à Sarlat ! - Ville de Sarlat

Le formulaire et le règlement d’attribution sont disponibles sur demande à la mairie de Sarlat-La-Canéda, ou téléchargeables sur le site www.sarlat.fr

La ville précise qu'il n'y aura qu'un seul chèque par foyer.