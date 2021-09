Sarthe : de la prévention en gare pour éviter les accidents ferroviaires

Opération prévention de la SNCF sur les quais de la gare du Mans, ce mardi et mercredi en fin de journée.

Il suffit d'une seconde pour qu'un drame arrive. Sur les quais de la gare du Mans, le danger est partout mais mieux vaut le rappeler. Dix agents de la SNCF mènent donc des actions de prévention auprès des voyageurs, ces mardi et mercredi en fin de journée au Mans, mais aussi en gares de La Ferté-Bernard, Montfort-le-Gesnois et Conneré. Objectif, rappeler quelques règles de bon sens pour éviter les accidents.

Moins d'un accident par an en Pays de la Loire

"La première des règles, c'est qu'il faut rester éloigné du bord du quai. L'autre, très importante, c'est d'utiliser les passages aménagés pour passer d'une voie à une autre. En gare du Mans, c'est le souterrain par exemple", explique Julien Rolland, manager de gare à deux voyageurs attendant leur train. L'agent SNCF essaie de cibler les plus jeunes usagers. "Ils voient un peu moins le danger. Certains entrent au collège ou au lycée et découvrent le train".

Il a traversé la voie [...] et un train de marchandise est passé"

Dans les faits, les accidents sont rares : aucun en gare du Mans ces dix dernières années et neuf seulement dans la région Pays de la Loire (hors suicides avérés). "Mais le drame arrive vite", souffle Kévin. Ce voyageur sait de qui il parle. "J'ai perdu mon cousin en 2011 en gare d'Ecommoy. Il sortait du TER et voulait rejoindre le parking. Il a traversé la voie, malheureusement, il n'y a pas eu de signal sonore et un train de marchandise est passé".

Des comportements à risque

Dix ans après, les infrastructures ont été refaites, mais ça ne suffit pas. "Il y a toujours des personnes qui traversent en pleine voie", remarque Jérôme Gautret, responsable des risques ferroviaires en gare, dans la région. Des comportements à risque qui ne sont pas isolés. "Il y a l'effet de groupe parfois. Des voyageurs également en retard ou pressés qui courent ou rentrent sur le quai à vélo, et qui peuvent être un danger pour eux et les autres".

Autre risque, l'inattention liée au téléphone ou aux écouteurs. "Les personnes au téléphone ont tendance à être dans leur bulle et ne plus faire attention à ce qu'il se passe autour. Ils peuvent aussi se rapprocher trop près des voies et subir un effet de souffle, c'est-à-dire être repoussé puis attiré par un train".