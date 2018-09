Guécélard, France

Le long de la départementale 323, plusieurs élèves des collèges de la Sarthe attendent le car qui vient les récupérer. Mais certains élèves sont parfois obligés de traverser ou de longer cette route très passante le matin et le soir. Aux heures de pointes, c'est un flot ininterrompu de voitures et de camions qui roulent à 80 km/h, voire 90 sur les portions autorisées.

"Je suis obligée de prendre ma voiture pour faire traverser mon fils. Je ne le laisserai pas traverser la route tout seul. Même en voiture, c'est très dangereux", témoigne Victoria. Parfois, elle emmène également les enfants des voisins pour limiter les risques d'accident. Certains enfants doivent faire 700 mètres, le long de la route, sur les bas-côtés, pour rejoindre l'arrêt de car. "C'est dangereux. Si une voiture roule trop vite et tourne, elle peut nous rentrer dedans", confie Chad, scolarisé en 6e.

Deux enfants attendent le car scolaire © Radio France - Jérôme Collin

Le danger encore plus important pendant l'hiver

Quatre familles de parents d'élèves de Guécélard ont adressé une lettre au maire de la commune, pour demander la création de deux nouveaux arrêts de cars. Une initiative tout à fait comprise par Alain Viot. L'élu de Guécélard a transféré le courrier à la région, qui est compétente en matière de transports scolaires. Surtout que les jours vont commencer à se raccourcir, la nuit va tomber de plus en plus tôt. "On va rentrer dans une période jusqu'au mois de mars, où la luminosité sera faible. Le danger sera encore plus important. Circuler à pied, quand il pleut, par temps de brouillard, ce n'est pas l'idéal", explique Alain Viot.

Traverser la route, c'est assez périlleux. Il y a un risque de mal apprécier les distances ou que des automobilistes ne respectent pas les vitesses et puissent malheureusement créer un accident.

Les arrêts de cars ne peuvent pas être installés à n'importe quel endroit

Alain Viot prévient malgré tout que la requête des parents ne sera pas forcément satisfaite par la région. Les itinéraires des cars sont en effet mis en place au mois de juillet, avant la rentrée scolaire. Modifier le parcours, y apporter des retouches n'est pas évident. Cela demande déjà de trouver un emplacement sécurisé, qui ne perturbe pas la circulation des autres véhicules. "Il existe des zones où ça peut être possible. Mais c'est sous réserve de l'accord du service des routes. Et puis le service a été étudié de sorte que les enfants arrivent à l'heure à l'école. Donc ça va être une vraie problématique", souligne Alain Viot.