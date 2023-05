Sarthe : la nouvelle halte ferroviaire du Mans bientôt ouverte, deux autres bientôt fermées

La région Pays de la Loire a fait le point, ce jeudi 25 mai, sur l'avancée des travaux de la halte ferroviaire entre l'hôpital et l'université. Le chantier a débuté à l'automne 2021 et doit s'achever au cours de l'été pour une mise en service le 28 août. Au même moment, à la rentrée 2023, les haltes de Rouessé-Vassé et Crissé devraient fermer.

Les haltes remplacées par du transport à la demande

"On peut se féliciter de l'ouverture de la halte du Mans, mais c'est aller un peu à l'envers que de supprimer d'autres arrêts, réagit Mélanie Cosnier, conseillère régionale écologiste sarthoise. À la place, on met en place un transport à la demande, mais ça ne va pas dans le bon sens, on met sur la route des minibus qui vont émettre du gaz à effet de serre alors que l'on a un train qui passe et qui s'arrête."

"Ces haltes, ça n'était qu'en moyenne cinq personnes qui montaient par jour, répond Christelle Morançais. Sur les transports, il faut être flexible et s'adapter car les populations évoluent. Derrière, aussi, l'objectif, c'est d'améliorer le temps de parcours sur l'ensemble de la liaison entre Laval et le Mans pour pouvoir aussi inciter les gens à prendre le train plutôt que la voiture."

Une des dernières étapes : la pose de l'enrobé sur les quais. © Radio France - Paul Sertillanges

Si peu de voyageurs utilisaient ces haltes car elles étaient délaissées, selon le groupe écologiste du conseil régional. "La baisse du nombre de voyageurs ne peut donc pas constituer une “justification” pour supprimer un arrêt", écrit-il dans un communiqué, en citant l'exemple de Louverné (en Mayenne) - ou la halte doit aussi être supprimée à la rentrée - "qui a vu son nombre de voyageurs divisé par 7 entre 2015 et 2021".

La région a annoncé en parallèle le "renforcement de l'offre de service de la ligne Le Mans-Laval" avec deux arrêts de plus à Domfront-en-Champagne à partir de la rentrée. Puis, à partir de décembre, il y aura quatre nouveaux arrêts dans cette gare, mais aussi celles de Conlie, Sillé-le-Guillaume et à la halte du Mans.

Un chantier long et compliqué

Avant de construire les quais et créer la halte, il a fallu réaliser d'importants travaux sur les caténaires. "C'est un chantier qui est invisible pour le public, mais qui a nécessité un an de travaux, explique Florent Guery, directeur de projet chez SNCF Gares et Connexions.

"La zone de la halte, c'était la frontière entre l'alimentation électrique 25.000V alternatif et 1500V continu, entre ces deux tensions-là, on a une zone où il n'y a pas de courant et donc pour passer cette zone-là, les trains doivent prendre de l'élan, poursuit-il. On a été obligé de décaler cette zone pour que les trains puissent redémarrer, prendre de l'élan et passer la zone où il n'y a pas de courant."

Il est possible de passer de l'autre côté de la voie ferrée par un tunnel d'un côté et une passerelle de l'autre. © Radio France - Paul Sertillanges

Cette première phase représente la moitié du budget des travaux qui ont coûté, en tout, 10,7 M d'euros, financés par l'Europe et l'État (14,75%), la région (39,5%), le département (6,25%) et le Mans Métropole (39,5%).

