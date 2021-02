Sarthe : les transports scolaires restent à l'arrêt sauf pour le retour des internes ce vendredi

Les transports scolaires ne circuleront pas pour le troisième jour de suite en Sarthe ce vendredi matin. Quelques cars prendront quand même la route en fin de journée pour assurer le retour des élèves internes. Le transport à la demande et celui pour les personnes à mobilité réduite est toujours suspendu, il reprendra en fonction de l'évolution de la météo.

Encore des perturbations sur les lignes départementales et régionales

Comme les températures ne repassent que difficilement au-dessus de zéro, les plaques de neige gelée restent en place et rendent la circulation difficile sur certaines routes. Sur les axes principaux, les lignes départementales Aléop circuleront, à l'exception des lignes 209 et 219 et les arrêts seront adaptés à l'état de la route et aux conditions météos.

La ligne régionale 26 est maintenue mais adaptée. Elle ne dessert que les communes de l'axe Le Mans-La Flèche. Aucun bus ne circulera entre Saumur et La Flèche le matin. Une reprise est prévue dans l'après-midi par Transdev, en fonction de l'état de la chaussée.