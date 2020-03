Sarthe : retour aux 90 km/heure dès le 1er juillet 2020 pour la majorité des axes

Le retour aux 90 km/heure sur la majorité des grands axes sarthois n'est plus qu'une question de mois : le conseil départemental de la Sarthe fait savoir ce lundi 9 mars 2020 qu'il se prépare à appliquer cette mesure dès le 1er juillet prochain, comme le permet la Loi d’orientation des mobilités, deux ans après l'abaissement de la vitesse maximale autorisée (VMA) décidé par le gouvernement. La décision a été prise vendredi dernier en commission permanente.

La plupart des anciennes nationales concernées

Dans un communiqué, le Département indique vouloir "réduire le temps de parcours entre les principales villes périphériques du Département et l’agglomération mancelle, centrale en termes d’aménagement du territoire, afin de ne pas pénaliser les territoires ruraux". Les axes concernés sont "les routes bidirectionnelles, dépourvues de séparateur central et hors sections avec deux voies dans le même sens de circulation" et donc principalement les anciennes routes nationales : La Ferté Bernard-La Flèche, Le-Mans-Alençon, Le Mans-Laval ou encore Le Mans-Tours.

Plus tard pour la route de Saint-Calais

Deux exceptions : la RD 147 nord (de la sortie de Coulaines à la rocade nord du Mans), car la section hors agglomération ne fait que 50 mètres, et la route de Saint Calais (RD 357 est), entre le rond-point d’Auvours à Yvré-l’Évêque et la limite avec le Loir-et-Cher. Sur ce dernier axe, le retour aux 90 km/heure aura lieu, mais plus tard : des travaux sont en cours pour l'aménagement de créneaux de dépassement.

Ce retour aux 90 km/heure se fera "après l’avis de la commission préfectorale et départementale de la sécurité routière", autrement dit même si cet avis est négatif car il n'est que consultatif : "dans ce cas, le Président du Conseil départemental en assurera la responsabilité", explique le Département.