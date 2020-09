Le trafic des trains perturbé autour du Mans après un incendie le long des voies

La Milesse, France

Le trafic SNCF a été perturbé ce lundi autour du Mans, à cause d'un incendie qui s'est déclaré en début d'après-midi le long des voies au niveau de la Milesse et d'Aigné (Sarthe). Des herbes sèches et du maïs coupé ont pris feu à la jonction entre la ligne LGV et la ligne classique.