Savoie : des trajets Roissy-Charles-de-Gaulle / Bourg-Saint-Maurice à 10 euros... en plus de 5 heures

Du 17 décembre et jusqu'à fin mars, la SNCF met en service des trains OUIGO qui circuleront entre Roissy-Charles-de-Gaulle et Bourg-Saint-Maurice, à petits prix. Un bémol : six arrêts et un trajet de 5 heures 30.

Sauter dans un train à Roissy-Charles-de-Gaulle les skis sur l'épaule et descendre au terminus les deux pieds dans la neige à Bourg-Saint-Maurice en Savoie ;l'idée a de quoi faire saliver les amateurs de poudreuse. Du 17 décembre au 29 mars, la SNCF met en circulation des OUIGO,ces trains à petits prix: 5 euros pour le billet enfant, 10 euros pour les adultes. L'idée, c'est d'amener le plus de monde possible au pied des pistes et pour pas cher, pourquoi pas le temps d'un week-end. En revanche, prévoyez du temps de parcours.

5 heures 30 de trajet et six arrêts

Les OUIGO, ce sont des TGV, mais entre Roissy-Charles-de-Gaulle et Bourg-Saint-Maurice, il y a six arrêts : Marne-la-Vallée, Lyon-Saint Exupéry, Grenoble, Albertville, Moûtiers-Salins-Brides-les-Bains et Aime-la-Plagne. En tout, **on passe 5 heures 30 dans le train**. Si vous partez à 9 heures 40 de l'aéroport, vous arrivez à 15 heures 13 à Bourg-Saint-Maurice en Savoie, c'est la contrepartie d'un prix très attrayant.