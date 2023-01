Savoie : et si vous faisiez votre trajet domicile-travail gratuitement ?

Le département de la Savoie et les agglomérations Grand Chambéry, Grand Lac et Cœur de Savoie lancent un dispositif de remboursement des trajets domicile-travail sur leurs territoires

Nous faisons presque tous les jours le même trajet, de notre maison à notre travail. Et s'il était gratuit ? C'est le souhait du département de la Savoie, de la communauté de communes Cœur de Savoie et des agglomérations Grand Chambéry et Grand Lac. Ces quatre collectivités ont lancé un dispositif d'indemnisation du covoiturage, actif depuis mardi.

ⓘ Publicité

"Le principe est simple, vous téléchargez l'application Blablacar Daily, vous remplissez vos informations personnelles. Puis vous indiquez les trajets que vous effectuez, l'heure à laquelle vous partez et si vous souhaitez être passager ou conducteur", explique Florian Micon, responsable au pôle covoiturage à l'agence-écomobilité Savoie Mont-Blanc.

loading

Pour le moment, sur l'application il existe près de 200 trajets éligibles. C'est-à-dire qui font plus de 5 kilomètres et qui se situent à l'intérieur du territoire dessiné par les agglomérations Grand Chambéry, Grand Lac et Cœur de Savoie.

Un trajet, gratuit pour le passager et payé par les collectivités pour le conducteur

Si vous êtes passager, le trajet est gratuit. Si vous êtes conducteur, il est payé 10 centimes par kilomètre et par personne. C'est Blablacar qui avance le coût puis le département et les agglomérations remboursent. Une enveloppe de 230 00 euros par ans pendant quatre ans a été actée.

"Je crois beaucoup en ce projet, martèle Florian Maitre, délégué départemental à la mobilité, parce que le prix du carburant est cher et nos routes sont saturées donc je ne doute pas que nos concitoyens et concitoyennes veulent partager leurs voitures".

Les élus du département de la Savoie et des agglomérations Grand Chambéry, Grand Lac et Cœur de Savoie ont présenté le dispositif ce mardi. © Radio France - Julie Plouvier

Et pour les salariés de Savoie Technolac rencontrés sur place, l'initiative plaît à certains. "Je trouve ça super. Les gens qui prennent la VRU de Chambéry le matin savent que c'est bien bouché donc covoiturer c'est peut-être la solution !", se réjouit Léa qui tous les matins prend sa voiture pour faire le centre-ville chambérien, Savoie Technolac.

D'autres sont un peu plus réticents, à l'image d'Amandine. "C'est bien mais spontanément j'irais plus facilement vers le bus car pour du covoiturage il faut trouver quelqu'un qui a les mêmes horaires et ça peut-être difficile", développe la jeune étudiante.

loading

Les quatre collectivités se donnent quatre ans pour convaincre les savoyards de l'utilité de ce projet.