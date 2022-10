Savoie : La Rosière recrute deux chauffeurs de bus payés 2.700 euros net, l'annonce fait réagir

La mairie de Montvalezan La Rosière recrute pour la saison hivernale deux chauffeurs de bus. Et pour les attirer, elle leur fait un pont d'or. Elle propose un salaire à 2.700 euros net par mois, du 1er décembre au 30 avril, avec logement et forfait de ski pour la saison offerts. "C'est ces petits plus qui font qu'une personne viendra chez nous plutôt que chez le voisin, explique le maire Jean-Claude Fraissard. Mais effectivement ça sort des grilles salariales que l'on peut avoir l'habitude de pratiquer". Et c'est aussi bien au-dessus de ce que l'on trouve dans la profession. "On est plus autour de 2.000 euros net par mois", assure Pascal Favre, co-président régional de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV).

ⓘ Publicité

"Ça déséquilibre les salaires de la profession"

L'offre est assumée par le maire de Montavlezan La Rosière : "On a fait une consultation pour la ligne concernée "Bourg-Saint-Maurice, Séez, Montvalezan et La Rosière" et on a eu qu'une réponse, mais beaucoup trop élevée." La mairie fait donc le choix de recruter elle-même, en faisant tout pour attirer des chauffeurs, qui sont essentiels pendant la saison hivernale. "Beaucoup de salariés, saisonniers, moniteurs... logent sur le bas de vallée", ajoute le maire.

Cette offre n'est pas passée inaperçue dans le milieu. "Des conducteurs de Savoie ont vu l'annonce et sont allés voir leur employeur pour leur demander la même chose, explique Pascal Favre. Donc ça déséquilibre les salaires de la profession et ça peut faire tâche d'huile." À terme, la FNTV craint que des entreprises perdent des conducteurs si ce type d'annonce se multiplie dans les stations.

Pour tous renseignements sur l'offre, vous pouvez contacter la mairie de Montvalezan au 04 79 06 84 12.