Savoie : la route pour monter à Beaufort depuis Albertville rouvre en circulation alternée

Une course contre-la-montre. Moins de 24 heures après un éboulement sur la RD925 à la sortie d'Albertville, la route a rouvert ce samedi midi en circulation alternée. Les agents du département ont travaillé toute la nuit avec une entreprise spécialisée pour dégager la chaussée. Une centaine de mètres cubes de terre et de roches se sont écroulés vendredi vers 15h30 sur cette RD925 qui permet de rejoindre les stations des Saisies et d'Arêches-Beaufort.

Réouverture totale la semaine prochaine

Pour une réouverture complète, il faudra attendre la fin de la semaine prochaine, d'après le département de la Savoie. Un grillage doit être mis en place pour sécuriser les lieux.