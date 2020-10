Savoie : le col du Petit Saint Bernard est fermé côté italien jusqu'au printemps

C'est ce passage à 2 188 mètres d'altitude, sur RD 1090, entre Savoie et Val d'Aoste, qui ferme un peu plus tôt que les années précédentes : l'accès à l'Italie par le col du Petit-Saint-Bernard n'est plus possible depuis ce lundi 19 octobre. Il est fermé jusqu'au printemps, traditionnellement le dernier vendredi de mai. Les Hospices du Col restent toutefois accessibles.

Côté français, l'accès au col est toujours possible, avant la fermeture hivernale prochaine, probablement début novembre. Toutes les informations sur l'état des cols en Savoie sont disponibles sur savoie-route.fr.