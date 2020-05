Savoie : le Cormet de Roselend est rouvert

Avec un peu d'avance, le Cormet de Roselend, qui permet de relier Beaufortain et Tarentaise par la RD 925 est rouvert depuis ce mercredi à la mi-journée.

Beaufortain et Tarentaise de nouveau réunis par la route

Déneigement terminé, et voilà de nouveau le Beaufortain et la Tarentaise qui peuvent être par la route départementale 925 en Savoie. Le Cormet de Roselend (1.968m) est rouvert à la circulation depuis ce mercredi, fin de matinée. D'autres grands cols de Savoie sont en train d'être déneigés et doivent rouvrir dans les prochaines heures, comme la Madeleine par exemple. Les accès aux grands cols de Savoie sont recensés sur le site savoie-route