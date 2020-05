Avec le confinement, l'arrêt des chantiers, le déneigement des grands cols alpins a pris du retard. Le Conseil départemental de la Savoie annonce des ouvertures qui s'étaleront entre fin mai et mi juin.

Savoie: les grands cols alpins rouvriront entre fin mai et mi juin

C'est un moment attendu par de nombreux cyclistes et motards : l'ouverture des grands cols alpins, pour être parmi les premiers à rouler sur l'asphalte à peine déneigée entre deux monticules de neige au sommet du Galibier, de l'Iseran, de la Madeleine. Cette année il faudra patienter un peu plus. Avec le confinement et l'arrêt des chantiers, le déneigement a pris du retard.

Le Département de la Savoie annonce un étalement des ouvertures de cols entre fin mai et mi juin. Il s'agit de dates de principe.

Les cols alpins frontaliers avec l'Italie (Col du Petit-Saint-Bernard et col du Mont-Cenis) resteront fermés tant que les restrictions aux frontières seront en vigueur (pour l'instant jusqu'au 15 juin).

Les travaux de déneigement des grands cols ont repris au premier jour du déconfinement, lundi 11 mai. Ils avaient partiellement commencé avant le 17 mars, sur certains tronçons, pour permettre aux agriculteurs de rejoindre leurs pâturages.

L'an passé Le Glandon, Roseland et le col de la Madeleine avaient rouvert les premiers à la circulation, fin mai. Les bons derniers, les plus hauts, avaient ouvert le 7 juin (le Galibier, 2 645 mètres) et le 15 juin (l'Iseran, 2 770 mètres).

Plus d'info sur le site de Savoie-route.