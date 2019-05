Sceaux : 135 euros d'amende si vous laissez tourner votre moteur à l'arrêt

Cet arrêté vise à réduire la pollution et les nuisances sonores

Sceaux, France

Si vous laissez votre moteur tourner quand vous vous arrêtez quelques minutes, pour passer un coup de fil ou pour acheter le pain, méfiez-vous, car sur la commune de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, cela vous coûtera désormais 135 euros d'amende. Le maire de Sceaux, Philippe Laurent, vient de publier cette semaine un arrêté en ce sens. Il réactive ainsi une loi datant de 1963, très peu appliquée, et qui interdit de laisser tourner son moteur à l'arrêt.

Quelques exceptions

La mesure a pour objectifs principaux de réduire la pollution et de limiter les nuisances sonores. "Si quelqu'un se gare pour téléphoner et qu'il laisse tourner son moteur pour continuer à avoir le chauffage, il encourt une amende", détaille le maire. Cette mesure s'applique aussi pour les cars scolaires ou les bus de la RATP "qui laisse tourner leur moteur trop longtemps en attendant que les gens y montent".

L'arrêté mentionne tout de même quelques exceptions puisque la mesure ne concerne pas les véhicules de secours ou les camions frigorifiques. Les voitures arrêtées au feu rouge n'ont pas non plus obligation de couper leur moteur. Et pour ceux pris en flagrant délit, moteur tournant à l'arrêt, les PV ne seront pas systématiques. Le maire promet, au début, de faire preuve de pédagogie.