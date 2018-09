Nantes, France

Du 19 au 23 septembre, le festival s’installe dans douze lieux de l’agglomération nantaise. Ils sont concentrés dans quatre secteurs.

L’île de Nantes

Autour de Stereolux et des Nefs, fief de Scopitone, des expositions et spectacles ont lieu à la Cale 2 Créateurs, à Trempolino, au Jardin des Berges et sur l’Esplanade des Traceurs-de-coque. Pour vous rendre sur place, privilégiez le Chronobus, ligne C5, arrêt « Prairie au Duc », ou descendez à « Chantiers Navals » sur la ligne 1 du tramway et traversez le pont Anne de Bretagne.

Centre-ville

Le Cinématographe, le Château des Ducs de Bretagne, le Musée d’Arts et le Jardin des Plantes accueilleront également la manifestation. La ligne C6 du Chronobus et le Busway 4, arrêt « Foch Cathédrale », vous amènent au Cinématographe et au Musée d’Arrêts. Grâce à la ligne 1 du tramway, vous accédez au Château des Ducs (arrêt « Duchesse Anne Château ») et au Jardin des Plantes, arrêt « Gare Nord ». Vous pouvez aussi utiliser le C5 pour rejoindre le Jardin des Plantes, arrêt « Gare Sud ».

Hauts-Pavés Saint-Félix

Utilisez la ligne 2 du tramway pour rejoindre la scène Michelet, arrêt « Saint-Félix », et le Pôle Étudiant, arrêt « Facultés ».

Saint-Herblain

La Maison des Arts de St-Herblain, elle, est accessible par tramway, ligne 1. Vous descendez à « Mendès-France Bellevue ».

