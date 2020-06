À Nice, les travaux de raccordement de la voie Mathis à l'autoroute A8 débuteront dans six mois

Les travaux pour la prolongation de la voie Mathis à Nice jusqu'à l'autoroute A8 débuteront dans six mois. La première phase sera achevée en 2024 mais d'ores et déjà, Escota affirme que le projet ira à son terme.

Les travaux pour prolonger la voie Mathis en souterrain jusqu'à l'A8 ne sont pas à l'arrêt. Pour l'instant, le chantier s'est concentré autour du déplacement d'un poste électrique commandant toute la ligne ferroviaire jusqu'à Vintimille. Ce transfert est terminé. La SNCF a désormais besoin de six mois de tests. Ensuite, les pelleteuses rentreront en action.

Objectif: creuser une tranchée de 1200 mètres qui permettra quotidiennement aux 35.000 voitures de se rapprocher de l'entrée de l'autoroute. Les automobilistes voulant aller vers l'ouest passeront ainsi sous le tramway et déboucheront à quelques mètres de l'A8. Cette première phase des travaux se terminera d'ici 2024. Elle permettra de désengorger l'avenue Grinda et le quartier Saint-Augustin.

"Oui, le raccordement à l'A8 se fera." (Le directeur général d'Escota)

Ensuite, une deuxième phase de travaux prendra le relais. Cette fois-ci, cela consistera à relier ce nouveau tunnel à l'autoroute en direction d'Antibes. C'est vraiment à ce moment là que le désengorgement de l'ouest de la ville prendra tout son sens. Mais aujourd'hui, aucune date n'est avancée. Les discussions pour savoir qui va payer cette deuxième partie du chantier ont débuté entre toutes les parties.

Escota, par la voie de son directeur général, affirme en cette fin de printemps que le dossier est au beau fixe. "Nous avons présenté le dossier à l'État qui nous a donné son feu vert, explique Blaise Rapior. Maintenant, il faut parler technique et financement. Mais oui, le raccordement de la voie Mathis à l'A8 se fera un jour".

En attendant, les riverains et les automobilistes vont dans six mois vivre une période difficile de travaux au bout de la voie rapide et autour de la petite gare de Saint-Augustin. Ils dureront trois ans et coûteront plus de 70 millions d'euros. Ils vont permettre de réorganiser et d'apaiser le secteur. Ils constituent la première partie d'un vieux dossier niçois lancé, a rappelé le maire, sous l'ère Jacques Médecin !