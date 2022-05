Se déplacer à Dijon sans voiture ? Chiche !

Le réseau Divia relance son défi "Dijon sans voiture". L'objectif, c'est de nous convertir aux transports en commun en nous faisant tester d'autres possibilités de déplacements plus respectueux de l'environnement. L'opérateur est optimiste pour cette troisième édition grand public.

France Bleu Bourgogne : Bernard Baron, vous êtes le directeur clients chez Keolis Dijon Mobilités, on rappelle le déroulement de ce défi dont les inscriptions s'ouvrent aujourd'hui : On vous laisse notre voiture pendant deux semaines et en échange, on profite de tout le réseau Divia gratuitement. C'est ça ?

Bernard Baron : On vous laisse la clé, parce que si vous en aviez un besoin urgent, vous pouvez la reprendre exceptionnellement. Et donc, du 10 au 24 juin, on vous offre la possibilité de circuler sur le bus et le tram gratuitement pour vous, votre conjoint et vos enfants. Parce que si vous nous confiez votre voiture, peut-être que vous emmenez vos enfants à l'école ou peut-être que vous emmenez votre conjoint et donc c'est pour vous, votre conjoint et vos enfants. Pareil si vous n'avez pas de carte, on vous fabrique une carte gratuitement et puis pour vous, on vous propose soit un Divia vélo, soit un Divia VeloDi, ces vélos qu'on utilise d'une station à l'autre. C'est l'occasion aussi d'essayer des vélos électriques, qu'on vous prête, des vélos cargo électriques. Et puis on vous propose d'essayer aussi un service qui existe à Dijon, qui est partenaire de cette opération, qui est Citiz' Autopartage? On vous donne un abonnement gratuit et 50 € de bons d'achat qui en gros vous permettent de faire plusieurs fois les courses avec une voiture en autopartage, que vous prenez en station. Vous allez faire vos courses et vous revenez, vous la garez.

C'est la troisième édition grand public, après 2016 et 2019

Oui, en 2016, on a eu une cinquantaine de participants, en 2019 cent participants, dont 60 % ont continué à utiliser le bus et le tram et 20 % le vélo. Beaucoup dans les retours avaient adoré, redécouvert aussi la marche à pied qui est un mode de déplacement important.

Sans cherche à convaincre à 100%, on peut amener ces Dijonnais à un compromis entre voiture et transports ?

La première chose que ça vous offre, c'est la gratuité des abonnements. Mais surtout si vous ne connaissez pas le bus et le tram, on va vous vous mâcher le travail, vous indiquer votre itinéraire, dire quel station il faut le prendre, combien de temps ça mettre, vraiment vous mettre dans les bonnes conditions pour faire un essai. Et donc l'idée c'est soit, ça vous convient pour tous les jours, soit par exemple, vous vous dites le lundi, le mardi, je continuerai après l'opération à prendre ma voiture mais, le mercredi et jeudi, j'ai trouvé ça sympa et je vais prendre le bus, le tram ou le vélo. C'est toujours ça de gagné.

Aujourd'hui, le contexte est un peu particulier. On vient de passer deux années de crise. Les prix à la pompe pour les voitures thermiques sont en train d'exploser. Vous espérez convertir encore plus de personnes grâce à ce contexte ?

Oui, les gens sont demandeurs, ont envie d'essayer, se disent par exemple, on a deux voitures, j'ai envie d'en vendre une. Et comment je pourrais faire pour me débrouiller sans cette deuxième voiture ? Donc c'est devenu une une demande plus forte qu'avant avec le prix du carburant. Mais il y a quand même une chose à Dijon qui est favorable, c'est que le réseau Divia bus et tram, le réseau de Dijon Métropole est très performant et il offre des fréquences très rapprochées.