Se déplacer à vélo en Mayenne est malcommode selon la fédération française des usagers de la bicyclette

Le baromètre 2021 de la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette, n'est pas très bon pour notre département. Du 14 septembre au 30 novembre dernier, les usagers du vélo ont été invités à répondre à un questionnaire en ligne afin d'exprimer leurs attentes et ressentis concernant leurs déplacements au quotidien.

En fonction de plusieurs critères, la sécurité, le confort, le stationnement notamment, c'est la ville de Changé qui s'en sort le mieux avec une note de C, un climat vélo plutôt favorable. Laval et Château-Gontier obtiennent la note de D, climat moyennement favorable. Pour Mayenne et Bonchamp, un E qui signifie un climat plutôt défavorable pour pédaler. La plus mauvaise note est pour Ernée avec un F, climat défavorable pour faire du vélo.