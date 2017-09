Se garer à Bordeaux : où sont les parkings les plus chers ?

France Bleu Gironde a analysé les prix des parkings couverts de Bordeaux. Résultat : quatre parkings de la gare et du centre-ville décrochent la palme du stationnement le plus cher. Autre enseignement : il n'est pas forcément plus onéreux de se garer dans un parking couvert que dans la rue.

Quels sont les parkings couverts de Bordeaux les plus chers ? En ce mois de septembre, les dernières rues gratuites du centre-ville deviennent payantes. Depuis le début de l'année 2017, trois nouveaux parkings, gérés par la métropole (via Parcub) ou privés, ont poussé de terre à la Cité du vin et à la gare St-Jean. France Bleu Gironde a effectué ce comparatif principalement à partir des données disponibles sur le site de Bordeaux métropole, en se basant sur la tarification pour une heure de stationnement.

Les deux parkings les plus chers (pour une heure) sont à la gare St-Jean. © Radio France - Oanna Favennec

Le plus cher : sous la gare

S'il y a bien un endroit où vous ferez chauffer votre carte-bleue en passant la barrière, c'est sous la gare St-Jean. Une heure de stationnement dans ce parking géré par Parcub vous coûtera sept euros. Le deuxième parking le plus cher de notre classement, ouvert par Indigo en avril dernier, est lui aussi à la gare (derrière le bâtiment, l'accès se fait par le 137 Rue des Terres de Bord). La facture du P3 Saint-Jean Belcier s'élève à quatre euros pour une heure.

Un deuxième parking de 750 places supplémentaires, financé et exploité par la même structure devrait ouvrir en 2019. À noter : la tarification pour 24 heures est plus avantageuse dans le parking St-Jean (23 euros) que dans le parking St-Jean Belcier (27 euros).

CARTE - Tous les parkings de Bordeaux : à retrouver ici en plein écran. Les parkings accessibles seulement sur abonnement sont en bleu foncé, et les parc-relais en bleu clair. Vous pouvez cliquer sur un point pour avoir les information sur le parking (nom, tarif à l'heure...), et zoomer dans la carte grâce aux bouton + et -.

Sans surprise, les deux autres parkings du haut du classement sont situés dans l'hyper-centre : cours George Clémenceau pour l'un et place Camille Jullian pour l'autre. Mais si la tarification à l'heure est assez proche (respectivement 2,8 et 2,7 euros), elle varie énormément entre les deux parking. En effet, si vous faites un arrêt court (moins d'une heure), il vaut mieux pour votre portefeuille que ce soit au parking Clémenceau et si vous voulez prendre votre temps (plus d'une heure) au parking Camille Jullian.

Moins chers que la rue

Autre fait saillant : dans le triangle d'or, beaucoup de parkings sont même moins chers que les horodateurs ! C'est le cas pour les parkings Bourse, Tourny, Gambetta, Pey Berland, République, Cité mondiale, Front du Médoc et Victoire.

Le bon plan ? Les parc-relais, gratuits pour les titulaires d'abonnements TBM. Pour les autres, il vous faudra acheter un tickarte Parc-Relais à 4,50 euros qui inclut le stationnement pour la journée et un aller-retour sur le réseau valable pour chaque occupant de la voiture, dans la limite de cinq occupants. Toutes les infos sur les parc-relais ici.