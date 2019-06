Se garer à Nice le samedi pourrait bientôt vous coûter moins cher

Nice, France

Une bonne nouvelle pour les automobilistes niçois. Par la voie d'un communiqué de presse, la municipalité propose trois nouvelles mesures pour rendre le stationnement plus facile et dynamiser les petits commerces de proximité. La gratuité du stationnement va doubler : de trente minutes à une heure sur toute la voirie. Les tarifs vont également baisser passer cette heure gratuite. Il sera possible de se garer pendant deux heures pour un euro, soit 1,60 euro de moins qu'actuellement. La durée maximale de stationnement passera elle de 2h15 à 3h15. Mais attention, ces trois mesures ne sont valables que le samedi et elles ne sont pas encore entrées en vigueur. Il faut encore attendre qu'elles soient validées en conseil municipal. Elles devraient être officialisées le 22 juin.