Se garer à Bordeaux : ce qui a changé depuis le 1er janvier

Garer sa voiture à Bordeaux, un vrai parcours du combattant ! Mais pour les résidents détenteurs du macaron, une nouvelle répartition des zones pour le stationnement payant est effective depuis le 1er janvier. On vous explique ce qui change.

Pour l'année 2017, la mairie de Bordeaux facilite la vie des résidents propriétaires d'une voiture. Car on connaît la galère que c'est pour se garer dans Bordeaux ! Depuis le 1er janvier 2017, les règles de stationnement changent pour les résidents détenteurs de cartes.

1 | De 25 à 5 zones de stationnement

La mairie de Bordeaux met en place une nouvelle répartition des zonages pour le stationnement payant des résidents. On passe de 25 zones à seulement 5 zones. Ce qui permet de simplifier la vie des résidents.

Avant, le détenteur du macaron devait garer sa voiture dans sa rue, ou les deux trois rues alentours, mais dorénavant les zones sont cinq fois plus grandes : l'automobiliste peut se garer jusqu'à 800 mètres de son domicile.

Les nouvelles zones résidents à Bordeaux - Pauline Pennanec'h

2 | L'abonnement des professionnels étendu

L'abonnement au stationnement réservé aux professionnels est possible pour les aides à domicile. C'est nouveau. Jusque là il n'était réservé qu'aux commerçants, artisans et professionnels de la santé. La possibilité est en essai pour six mois.

Un arrêté est aussi en vigueur depuis le 1er janvier : les demandeurs et détenteurs de la carte doivent prouver que le siège social de leur entreprise est indépendant de leur logement.

3 | Le stationnement payant va s'étendre

La mairie de Bordeaux continue d'étendre le stationnement payant. En réflexion, l'extension au-delà des boulevards vers le stade Chaban Delmas. Le quartier St Augustin aussi, et puis autour de la Cité Administrative, sans oublier le Parc Bordelais. Difficile donc à l'avenir de se garer sans toucher au porte-monnaie.