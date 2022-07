Se garer dans la métropole de Dijon va coûter plus cher

Deux euros pour la première heure de stationnement. A partir du 1er octobre, ce sera le prix dans l'agglomération de Dijon. Les prix augmentent pour la première fois depuis sept ans. Cela va servir entre autres à financer le réseau de tram et bus et à reconstruire le parking du centre Dauphine. .

Une augmentation qui suit l'inflation et qui financera le réseau de trams et bus

Attention, vous garer à Dijon et sur l'agglomération dijonnaise va vous coûter bientôt un peu plus cher. A partir du 1er octobre, le tarif de stationnement passera de 1,80 à 2 euros de l'heure. Ce sera 4, 50 pour 2 heures, le temps maximum autorisé. Et c'est la même chose sur toute la ville, y compris dans les parkings souterrains. L'augmentation a été votée ce jeudi 30 juin par les élus de métropole pour s'adapter à l'inflation, et mieux financer le réseau de tram et de bus. Les tarifs n'avaient pas bougé depuis 2015.

"Deux euros, cela reste un tarif raisonnable, semblable à une ville moyenne comme celle de Beaune" argumente François Rebsamen, président de Dijon-Métropole. Cette augmentation doit rapporter 700.000 euros par an à la métropole et compenser les recettes financières des trams et des bus qui sont en baisse. "Les recettes vont aussi permettre de rénover et rouvrir le parking du nouveau centre Dauphine en centre-ville."

Les tarifs en vigueur, avant leur augmentation prévue le 1er octobre © Radio France - Olivier Estran

"Deux euros, ça commence à piquer" rétorque Jeremy qui reste au volant de sa voiture pendant que sa femme fait une course en ville. "Je me gare rarement en centre ville, car c'est devenu très cher." "En une heure, on a le temps de ne rien faire !" renchérit Madeleine. "4 euros 50 pour deux heures, c'est trop. Du coup, ça donne envie d'aller stationner sur le parking de la Toison d'Or. Là-bas au moins c'est gratuit !"

Les commerçants remboursent votre parking

"Je ne suis pas opposé à cette augmentation" souligne Denis Favier le président de l'union des commerçants Shop'In Dijon. "Ca va éviter les voitures ventouses, et faciliter un turn-over des places de stationnement. Je rappelle que bon nombre de nos adhérents remboursent deux heures de stationnement à leurs clients. Quand à aller se garer sur le parking de la Toison d'Or (grande zone commerciale au nord de la ville -ndlr-), pourquoi pas ? Il suffit ensuite de prendre le tram pour venir en centre-ville. Beaucoup le font déjà, pourquoi pas d'autres ?"

Parkings clos et amendes augmentent aussi !

Attention aux récalcitrants. Le prix des amendes va également augmenter. Si vous ne mettez pas de ticket derrière votre pare brise, vous risquez une contravention de 25 euros contre 17 auparavant a condition de payer dans les 72 heures. Au delà l'amende passera à 40 euros contre 30 actuellement.

En revanche le stationnement résidentiel baisse pour les habitants du centre-ville de Dijon : il passe de 25 à 20 euros par mois.

Quant aux parkings souterrains ou en immeubles, leurs tarifs vont augmenter comme indiqué dans le tableau ci dessous :