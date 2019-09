Sécheresse. Le canal des Vosges à sec dans sa partie centrale

Le secteur central du canal des Vosges à hauteur d'Epinal est quasiment à sec, conséquence de la sécheresse persistante. La navigation n'est plus possible qu'aux extrémités.

Épinal, France

En tout et pour tout, il ne reste que 300 000 M3 d'eau dans le réservoir de Bouzey, soit 5% de sa capacité maximale de stockage. Un niveau alarmant qui interdit toute alimentation du canal. Sans compter le débit très bas des rivières et cours d'eau. Conséquence la navigation n'est plus possible qu'aux extrémités sud et nord. Entre Fontenoy-Le-Château et Corre vers la Saône et entre Charmes et Nancy. Sur ces secteurs encore en eau, la profondeur n'est plus que de 1 mètre 80 à 2 mètres, contre 2 mètres 20 en temps normal.

Un assèchement qui perturbe notamment l'activité des bateliers et de plusieurs sites d'extraction de sable et de gravier. A Chavelot la société SAGRAM a du ainsi interrompre ses approvisionnements. "Nous fonctionnons avec nos stocks" se rassure le directeur Pascal Rohlès, qui souligne que ce sont les navigants qui sont le plus impactés pour le moment. SAGRAM utilise les services de 4 péniches d'une société indépendante.

Dans le port fluvial d'Epinal, dont l'accès est fermé depuis le 12 juillet dernier, le niveau de l'eau continu également de baisser.