Sécheresse : une situation inhabituelle au port de Nancy

Le canal des Vosges au plus bas, le port d'Epinal fermé, des débits en baisse dans la Moselle et la Meuse : cet été, la sécheresse impose son rythme aux cours d'eau lorrains, et à ceux qui les empruntent. "Il n'y a pas d'eau, nous ne naviguerons pas cet année", commente un plaisancier amarré au port de Nancy. Le capitaine confirme : "Là, j'ai des Hollandais qui vont rester un mois chez nous, ça leur évite d'être coincé sur un secteur sans pouvoir rejoindre leur port d'attache". Des pensionnaires en plus donc pour Franck Rousseau. Mais moins de passage aussi dans son port. "J'ai le sentiment que, cette année, les plaisanciers ne s'aventurent pas trop loin par peur de se retrouver bloqués", ajoute t-il.

"Certains vendent leur bateau"

Dans le port de Nancy, il y a cette année environ 20 cm d'eau de moins que d'habitude. Et encore, "nous on tourne pas trop mal car nous sommes à un carrefour fluvial", explique Franck Rousseau. Les usagers eux s'adaptent. Michelle et Alain, propriétaires d'un drôle de bateau-caravane, ont consulté les cartes de Voies navigables de France avant de se lancer. Habitués des canaux lorrains, ils constatent un changement : "Cette année il y a _beaucoup moins de bateaux_. On revient de Toul, il y avait de la place", raconte Michelle. "Il y a 5 ans, on pouvait faire de grandes boucles - Meuse, Canal du Rhône au Rhin, canal de la Marne, canal des Ardennes - maintenant on ne peut plus", déplore son époux. Autre conséquence : des attentes plus longues aux écluses pour faire passer plusieurs bateaux à la fois.

D'où certains choix extrêmes des plaisanciers : "j'en ai certains qui vendent leur bateau et vont dans des camping-cars", raconte le capitaine. Ça tombe bien, Michelle et Alain peuvent conjuguer les 2. Ils ont installé une caravane sur leur navire...