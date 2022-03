Secours en mer : le CROSS MED dresse son bilan 2021

Hausse des interventions de secours en mer, bilan de la saison estivale, trafic dans le Canal de Corse et les Bouches de Bonifacio... Le CROSS MED dresse son bilan 2021.

4 154 opérations dont 743 en Corse et 519 rien que pour la Corse-du-Sud. Le CROSS MED dresse son bilan de l'année 2021. Le nombre d'interventions a bondi de 25% cette année par rapport à l'année dernière.

Ces opérations ont lieu presque systématiquement en zone côtière (94% des cas), et sont liées à la navigation de plaisance ou aux loisirs dans la grande majorité des cas (89%). Autre fait notable : on remarque que 76% des interventions se déroulent pendant la saison estivale, c'est-à-dire entre mai et septembre.

Des loueurs moins attentifs

D'après le CROSS MED, l'augmentation du nombre d'interventions serait lié "à une diversification des offres de loisirs sur le littoral, ainsi qu'à un accès plus aisé à de nouvelles pratiques." Le bilan souligne aussi "l'effet du développement de services de location de particuliers à particuliers". Les loueurs seraient donc moins formés, moins expérimentés et moins attentifs aux consignes de sécurité.

Trafic dans les Bouches de Bonifacio et le Canal de Corse

Le CROSS MED donne aussi des informations sur le trafic dans les Bouches de Bonifacio, en hausse cette année ; 3 125 navires y sont passés contre 2 753 l'année dernière. Les chiffres 2021 se rapprochent donc de ceux relevés avant la crise sanitaire. En revanche, dans le canal de Corse, la situation 2021 est similaire à celle de 2020 et donc bien inférieure à la circulation d'avant la pandémie.