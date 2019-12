Sécurisation de la RN 13 dans la Manche : les projets dévoilés lors de réunions publiques

Quels travaux sont envisagés pour améliorer la sécurité sur la nationale 13 entre Valognes et Cherbourg? Une série de réunions publique est programmée à partir d'aujourd'hui pour présenter les solutions envisagées et recueillir les avis des riverains et usagers.

Dans le cadre de l’opération de sécurisation de la Route Nationale 13 entre Valognes et Cherbourge-en-Cotentin, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Normandie, maître d’ouvrage pour le compte du Préfet de la Région Normandie, organise une concertation publique réglementaire entre le 17 décembre 2019 et le 19 janvier 2020.

Entendre les avis de la population

La sécurisation de la RN 13 sur cette section est un projet ancien qui répond à des enjeux de sécurité routière. Il consiste à supprimer la totalité des carrefours plans et des accès directs des riverains sur la 2x2 voies et à réaliser des itinéraires alternatifs pour les véhicules lents. Avec cette concertation, la DREAL souhaite écouter les riverains, les habitants et les acteurs des territoires concernés et notamment de Tollevast, Brix, Saint-Joseph et Valognes.

Les solutions étudiées, notamment suite aux trois ateliers du mois d’avril 2019 avec les principaux intéressés, seront présentées et discutées selon les modalités suivantes :

Secteur du hameau Saint-Thomas et de la Route du grand vivier > Mardi 17 décembre 2019 à 18h00 - Salle du Haut Mur à Brix

Secteur de Tollevast et du Hameau de Haut > Mercredi 18 décembre 2019 à 18h00 - Salle polyvalente de Tollevast

Secteur du Bassin de la Gloire à Saint-Joseph > Jeudi 19 décembre 2019 à 18h00 - Salle des fêtes de Saint-Joseph

Secteur de Valognes > Mercredi 8 janvier 2020 à 18h00 - Salon Marcel Audouard - Hôtel de ville de Valognes

Une réunion publique de clôture de la concertation sera organisée le Mercredi 15 janvier 2020 à 18h00 - Salle du Haut Mur à Brix

Un site internet pour s'informer et s'exprimer

En dehors de ces rendez-vous, vous pouvez consigner vos avis en mairies de Tollevast, Brix, Saint-Joseph et Valognes, aux jours et heures d’ouverture, ou bien via le site internet de l’opération rn13-securisation-valognes-cherbourg.fr

A l’issue de la concertation, un bilan sera établi par la DREAL Normandie et rendu public sur le site internet du projet et de la DREAL Normandie. Ce bilan actera le choix des variantes préférentielles du maître d’ouvrage qui seront approfondies dans la suite des études.