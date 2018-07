L'autoroute A86 est fermée du lundi 30 juillet à 21h30 au mardi 28 août 2018 à 05h30 dans les deux sens entre les autoroutes A1 et A3 pour moderniser des tunnels. Elle est fermée du 8 au 14 août entre l'A4 et l'A3 direction Sud/Nord pour permettre à la RATP de mener des travaux sur la ligne 11.

Seine-Saint-Denis, France

Attention si vous aviez l'habitude de prendre l'autoroute A86. Deux grosses fermetures sont prévues en août 2018. La circulation est coupée dans les deux sens entre les autoroutes A1 et A3 à partir du lundi 30 juillet à 21h30 jusqu'au mardi 28 août 2018 à 5h30. L'autoroute est aussi fermée entre l'A4 et l'A3 en extérieur (Sud/Nord) du 8 au 14 août.

DiRIF et RATP se coordonnent pour limiter l'impact des travaux pour les usagers

La portion de l'autoroute A86 qui est fermée tout le mois d'août se situe en Seine-Saint-Denis sur les communes de Bobigny, Drancy et La Courneuve. La direction régionale des routes d'Ile-de-France (DiRIF) a décidé de moderniser les tunnels de Bobigny, Lumen et Norton. Les ouvriers vont travailler en continu 24 heures sur 24 pendant quatre semaines. Face à la complexité des travaux, la DiRIF a estimé qu'il était plus efficace de programmer un mois de travaux plutôt que de multiplier les interventions en fermant l'autoroute la nuit, semaine après semaine.

D'autre part, la fermeture de l'A86 entre l'A4 et l'A3 en extérieur (Sud/Nord) du 8 au 14 août 2018 va permettre à la RATP de faire des travaux pour le prolongement de la ligne 11 du métro. Comme la DiRIF, elle profite du mois d'août et d'une baisse de la circulation sur cette autoroute pour lancer ces chantiers.

Un mois de travaux pour renforcer la sécurité des tunnels de l'A86

Les travaux de la DiRIF permettront d'améliorer la résistance au feu des tunnels. Il y aura davantage d'issues de secours. Huit de plus sont prévues dans le tunnel de Bobigny. Des systèmes de guidage pour l'évacuation des usagers vont être mis en place. La ventilation et les systèmes de gestion vont être remplacés. Quatre-vingt-trois appareils de ventilation vont être mis en marche ou modernisés. Il est prévu une nouvelle ventilation sanitaire en cas de pollution et la ventilation de désenfumage en cas d'incendie sera renforcée.

Un temps de parcours allongé de 20 minutes

La déviation A1/A3. - DiRIF

La fermeture de l'A86 oblige les automobilistes à emprunter les autoroutes A1 et A3.

Pour le sens extérieur (Est/Ouest), il faut prendre l’autoroute A3 direction Lille, l’autoroute A1 en direction de A1 Paris et l’A86 par la liaison A1/A86

Pour le sens intérieur (Ouest/Est), il faut suivre l’autoroute A1 direction Sarcelles-Lille, l’autoroute A3 en direction de l'A86 (A4) et l’autoroute A86 en direction A86 Bordeaux-Nantes-Lyon.

Avec cette déviation, votre temps de parcours sera allongé de 20 minutes en moyenne en période de pointe du matin et du soir par rapport au temps habituel.

