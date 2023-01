Sécurité : 60 gendarmes déployés en renfort sur le réseau transilien en janvier

Une soixantaine de gendarmes en renfort dans les gares et les trains de banlieue parisienne. Ils sont en poste depuis le 9 janvier et sécurisent les gares et lignes du réseau transilien, annonce la préfecture de Seine-et-Marne.

Ces renforts concernent particulièrement la ligne P du transilien desservant la ville de Meaux. Au total, 60 gendarmes ont été déployés dans les gares et lignes de Melun, Meaux, Chessy, Torcy et Esbly. Ils resteront en place au moins jusqu'à la fin du mois de janvier.