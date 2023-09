Sécurité dans les transports franciliens : un an d'existence pour le centre de coordination à la préfecture

Pour lutter contre la délinquance dans les transports en commun, chaque jour, une quinzaine d'opérateurs travaillent du centre de coordination opérationnel pour la sécurité dans les transports franciliens, niché dans la préfecture de police du 4e arrondissement de Paris. Il centralise les 101.000 caméras que compte le réseau d'Île-de-France sur les quais, stations, bus, métros, tramways et RER. Un an après la création de ce centre, les autorités tirent un bilan positif.

Ouvert en 2022 par Île-de-France Mobilité et la préfecture, ce dispositif coordonne tous les opérateurs de la sécurité des transports : la préfecture de police de Paris, la police régionale des transports, la gendarmerie nationale, la RATP, et la SNCF. La coopération permet d'échanger des informations en temps réel, et intervenir plus vite.

La journée, une quinzaine d'agents y travaillent, un peu moins la nuit mais il y a toujours du monde. Ils scrutent une trentaine d'écrans sur les murs, où l'on voit les images des caméras. Les caméras offrent un "champ visuel exceptionnel" selon Laurent Nunez, préfet de la police de Paris.

Un renforcement du dispositif de sécurité en vue de Jeux Olympiques

Le dispositif de sécurité dans les transports en commun va monter en puissance jusqu'aux Jeux Olympiques. Actuellement on compte 125 patrouilles par jour, cela montera jusqu'à 700 par jour lors des Jeux. La police régionale des transports compte 11.100 effectifs, pour les Jeux-Olympiques, ils seront 13.100.

La région va rajouter 10 millions d'euros à l'occasion des JO pour renforcer le système de caméra, les moderniser.